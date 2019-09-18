Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки

Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Женщина Лидия утверждает, что Айшу и еще двух сыновей у нее насильно забрали родственники по линии их отца. Впоследствии мальчиков женщине вернули, а Айшу родственники воспитывали около года, не позволяя девочке видеться с матерью.

После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу. Помощи женщина попросила у Кузнецовой.

«Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: «Вот она моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит». Айша просила, чтобы мама больше никуда не уходила. А Лидия крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала. Смотреть без слез на эту встречу было невозможно», — рассказала детский омбудсмен.

Ближайшее время ребенок останется в больнице. Выписывать Айшу еще рано, но ребенок уже идет на поправку — «бегает, и ее не догнать», имеет хороший аппетит. Как рассказывала Кузнецова накануне, девочка скучает по маме, однако их встрече ничто не препятствует — в отношении Лидии нет возбужденных уголовных дел. Вопрос дальнейшей судьбы этой семьи будет прорабатываться.

Семилетнюю Айшу привезли в больницу Назрани 4 июля. У ребенка диагностировали множественные травмы, в тяжелом состоянии ее отправили в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. 7 августа врачам пришлось ампутировать ей часть правой руки.

Опекуна девочки — ее родную тетю — задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, женщина арестована. Известно, что ребенок воспитывался в семье без оформления документов, в том числе об опекунстве.