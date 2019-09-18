Рабочий погиб при взрыве парогенератора в Якутске

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в Якутске. Мужчина получил смертельные травмы при хлопке парогенератора.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел во время пропарки свайного поля. Произошел хлопок парогенератора, в результате которого 36-летний рабочий скончался на месте. Второго рабочего доставили в больницу с травмами, сообщает ИА SakhaNews.

По факту произошедшего следователи проводят процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области 57-летний рабочий погиб, выпав из кузова самосвала. По данным следствия, мужчина не прошел обучение методам работы на высоте.