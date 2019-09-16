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Автобус с рабочими птицефабрики съехал в кювет под Красноярском

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Фото: 24.мвд.рф
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Автобус с пассажирами в понедельник, 16 сентября, съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края. Предварительно, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Автобус марки ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. В нем находились 23 человека. 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести, передает «РИА Новости».

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет в черте населенного пункта. В ведомстве сообщили, что он был трезв.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины происшествия.

14 сентября автобус с пассажирами съехал в кювет в Вологодской области, пострадали четыре человека. Одна из пострадавших госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму.

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