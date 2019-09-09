В Краснодарском крае при столкновении двух машин погибли пять человек

В Краснодарском крае произошло ДТП, которое унесло жизни пяти человек. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По имеющимся данным, столкнулись две машины. Все погибшие — взрослые люди. Одна из машин перевозила пасеку.

Источник в экстренных службах отметил, что авария произошла из-за плохих погодных условий. На дороге много грязи, а видимость ухудшена из-за обильных дождей.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Москве на Новом Арбате автомобиль сбил инвалида-колясочника.