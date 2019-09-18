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Режим работы МЦК изменится 20-22 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 20 по 22 сентября изменится режим работы Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Режим работы станций МЦК и график курсирования поездов «Ласточка» будут изменены с 20 по 22 сентября включительно. Изменения коснутся работы МЦК рано утром и поздно вечером. Это необходимо для модернизации инфраструктуры», — цитирует агентство «Москва» сообщение пресс-службы.

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Так, последний поезд со всеми остановками уйдет со станции «Андроновка» в 22:00. Следующие за ним поезда до 23:40 будут проходить только часть маршрута. Утром в субботу первые поезда на МЦК начнут курсировать в 5:50, а в воскресенье — в 5:44. В эти выходные дни до 7:30 поезда будут курсировать с большими интервалами (до 40 минут).

Представители столичного метро отмечают, что благодаря работам, которые будут вестись на кольце по ночам, в дальнейшем сократятся интервалы движения поездов. После модернизации поезда будут ходить каждые четыре минуты вместо пяти в самые загруженные часы, а в обычное время — каждые восемь минут вместо десяти.

«В обычном режиме МЦК возобновит свою работу утром в воскресенье, 22 сентября, после 7:30», — отметили в пресс-службе.

9 августа сообщалось, что более 30 станций МЦК будут подготовлены к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). В частности, появятся новые указатели с учетом станций МЦД. Запуск диаметров МЦД-1 и МЦД-2, которые пройдут по маршрутам Одинцово–Лобня и Нахабино–Подольск, запланирован на ноябрь 2019 года.

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