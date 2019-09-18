«Росконтроль» назвал лучший пошехонский сыр

Специалисты «Росконтроля» провели исследование пошехонского сыра популярных брендов, представленных на российских прилавках. Результаты испытаний опубликованы 18 сентября на сайте организации.

Эксперты проверили качество продукции шести марок — «Ровеньки», «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов», «Каждый день», «Первым делом».

Вкусом четырех образцов специалисты остались недовольны. Так, в сырах «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов» и «Каждый день» чувствовалась горечь в послевкусии и нетипичный привкус. Слабовыраженный вкус у продукции «Первым делом» и «Ровеньки».

Кроме того, претензии возникли к консистенции большинства образцов.

При этом все исследуемые сыры были признаны безопасными и качественными — ни в одном образце не обнаружено растительных или животных жиров, а количество нитратов не превышает допустимых значений. Однако в продукции «Ровеньки» содержится на 5% меньше массовой доли жира, чем указано в маркировке, что является существенным недостатком. Наличие нитратов указали только «Каждый день» и «Магнит».

Меньше всего соли в продукции «Вкусвилл», больше всего — в сыре от «Ровеньки». Богат кальцием образец марки «Первым делом». В сыре от «Магнита» кальция мало, зато продукт этого производителя обойдется покупателю дешевле всего.

Ранее в сентябре эксперты «Росконтроля» проверили качество «венских» сосисок, а по результатам экспертизы призвали не употреблять этот продукт в сыром виде.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.