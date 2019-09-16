«Росконтроль» назвал лучшие венские сосиски

Специалисты «Росконтроля» проверили качество венских сосисок, продающихся на полках российских магазинов. Экспертиза показала, что употребление данного продукта в сыром виде может быть опасным для здоровья, сообщается в понедельник, 16 сентября, на сайте организации.

Всего на тестирование отправили продукцию семи брендов: «Рублевский», «Клинский», «МясновЪ/Черкизово», «ВкусВилл», «Снежана», «Микоян» и «Каждый день». Лучшими были признаны сосиски «Вкусвилл», далее в рейтинге идут производители «Микоян», «Снежана» и «МясновЪ/Черкизово». В последнем образце экспертиза обнаружила свиную шкуру, которую производитель не указал в составе. Оставшиеся три марки попали в черный список «Росконтроля».

В «Рублевских» сосисках специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки, а также отметили посторонний привкус и «зажиренный вкус». Также в них нашли ДНК птицы, о которой умолчали в составе.

В черном списке оказался и производитель «Клинский», в продукции которого нашли неуказанные в составе изолят соевого белка и крахмал. В сосисках «Каждый день» обнаружили бактерии кишечной палочки, а также кукурузную муку и крупу, о которых ничего не говорилось в составе.

В конце августа специалисты «Росконтроля» назвали опасные куриные котлеты.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.