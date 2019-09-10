«Росконтроль» нашел кишечную палочку в зерненом твороге

Эксперты «Росконтроля» проверили зерненый творог, продающийся на полках российских магазинов. Результаты анализа были опубликованы во вторник, 10 сентября, на сайте организации.

Всего в исследовании участвовал творог семи брендов: «Избенка», «Карат», «Романов луг», «Искренне Ваш», «Волоколамский молочный завод», «Рузский», «Савушкин». Лучшими были признаны марки «Рузский», «Савушкин», «Искренне Ваш» и «Романов луг».

Продукция «Карат» попала в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей — специалистами был отмечен привкус осалившегося жира. В черный список попали сразу два производителя — «Избенка» и «Волоколамский молочный завод». В данной продукции специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей (в 29 раз и в 3,7 раза соответственно). Также у специалистов были замечания по органолептическим показателям творога, а в продукции «Волоколамский молочный завод» может быть небольшая примесь немолочного жира, что является серьезным нарушением.

9 сентября «Росконтроль» нашел мышьяк в консервированной сайре.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.