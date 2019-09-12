В российской треске нашли мышьяк и минтай

Эксперты «Росконтроля» проверили качество трески, продающейся на полках российских магазинов. Только два производителя прошли тест, сообщается в четверг, 12 сентября, на сайте организации.

На экспертизу была отправлена продукция пяти брендов: Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», «Марлин» и «ВкусВилл». Проверку прошли только два из них — «ВкусВилл» и «Марлин». При этом второй образец попал в список товаров с замечаниями — при «разжевывании в ротовой полости» он вызвал у специалистов мыльное, щелочное ощущение, с солоноватым привкусом. Также в данной рыбе было слишком много ледяной глазури — 8,7% (вместо максимально допустимых 5%).

В филе трески Borealis и «Бухта изобилия» оказалось превышено допустимое содержание мышьяка ( в 1,6 раза и в 3 раза соответственно). В остальных образцах также был обнаружен этот химический элемент, однако его содержание незначительно.

Больше всего специалистов удивили результаты экспертизы «филе трески» производителя «Каждый день». Экспертиза показала, что в упаковке была совсем другая рыба — минтай.

10 сентября «Росконтроль» нашел кишечную палочку в зерненом твороге.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.