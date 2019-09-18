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На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны. Об этом 18 сентября сообщает «Федеральное агентство новостей».

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По его словам, жители полуострова сами захотят вернуться после того, как Украина станет мощной державой благодаря поддержке западных стран. Экс-чиновник выразил мнение, что из полуострова можно сделать зону свободной торговли, где «американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование».

Также, по задумке Маломужа, главу Крыма Сергея Аксенова нужно снять с должности и провести «свободные выборы». При этом «колоссальную проблему со свободой бизнеса» он собрался решить при помощи привлечения международных партнеров Киева, под контролем которых будет находиться полуостров.

«Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации <...> Но к этому надо прийти», — пояснил идею Маломуж.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги референдума, называя произошедшее «аннексией». Москва неоднократно отмечала, что голосование проводилось с учетом всех демократических норм, и референдум является легитимным. Несмотря на это, Киев строит планы по «возвращению полуострова».

13 сентября в Совете Федерации назвали «быстрый и реальный метод», который позволит Украине вновь оказаться с Крымом в составе одной страны.

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