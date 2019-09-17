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Депутат заксобрания Пермского края скончался после заседания

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Фото: ruspekh.ru
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Депутат законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер после заседания комитета по соцполитике. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Отмечается, что Шалаеву было 53 года. Причина смерти пока не установлена. По предварительным данным, это мог быть инфаркт.

Шалаев родился в марте 1966 года. Был избран депутатом 3-го созыва по одномандатному избирательному округу № 13. У него остались жена и двое детей, пишет «РИА Новости».

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