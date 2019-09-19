Припарковались на скамье: автохамы на Rolls-Royce едут в суд

В Санкт-Петербурге завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении «мажоров» на Rolls-Royce, избивших пешехода за замечание о езде по тротуару. Двое агрессивных молодчиков предстанут перед судом по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев. Инцидент произошел на тротуаре многоквартирного дома, где первые этажи отданы под коммерцию и тротуар регулярно атакуют автомобили. Как жильцам бороться с машинами, объявившимися в пешеходной зоне, выясняли «Известия».

Не доехали

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу завершило расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении водителя и пассажира Rolls-Royce, атаковавших пешехода после сделанного им замечания за езду по тротуару. Дело, получившее широкий резонанс, по инициативе Следственного комитета было передано им из органов МВД.

Сам инцидент произошел 29 июля этого года в Санкт-Петербурге у дома по Комендантскому проспекту. 35-летний петербуржец Павел шел по тротуару в тот момент, когда ему дорогу перегородила элитная иномарка. В Rolls-Royce сидели трое молодых людей, за рулем — 26-летний житель Подмосковья, который недавно приобрел эту машину, но уже успел получить несколько штрафов за нарушения ПДД. В ответ на логичный вопрос, почему молодые люди едут по тротуару, где идут женщины с колясками и дети, Павел столкнулся с неадекватной реакцией: из люксового купе выскочил накачанный молодчик с баллоном перцового газа и накинулся на пешехода.

автохам Автомобиль Rolls-Royce стоит на тротуаре на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге Фото: кадр с видео/vk.com/stophamspb

О дальнейших событиях можно судить по видеозаписи, сделанной случайным прохожим. «Мажор» прыскает Павлу из баллончика в лицо и кидается на него с кулаками, но Павел не робкого десятка и, по всей видимости, имеет опыт в единоборствах. Увесистым левым боковым Павел едва не нокаутировал оппонента. В результате хулиган ретируется поближе к друзьям. Вдвоем, забрызгав перцовкой, «мажоры» накидываются на Павла, срывают с него майку и избивают…

«Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — сообщило питерское отделение Следственного комитета.

Как понять, где тротуар

По видео понятно, что в момент драки на тротуаре стоят припаркованными несколько машин. А значит, проблема жителей дома № 17 по Комендантскому проспекту, где произошел конфликт, не решается. Один из жителей этого дома сообщил агентству РАПСИ, что похожие инциденты на этом тротуаре насчитывают десятки случаев.

«В нашем доме кафе, магазины, медицинские центры, салоны красоты — весь первый этаж фасада, а он около 700 м, коммерческий. Тротуар широкий, водители, преимущественно на элитных машинах, постоянно ездят по тротуару. И одно уголовное дело ситуации не изменит. Конфликты не прекращаются», — приводит агентство слова собеседника.

Проблема в том, что законодательно тротуар плохо прописан в российском праве, комментирует автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

автохам Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Дело в том, что в России нет ГОСТов или каких-либо других описаний, которые нормировали бы тротуар. Есть более широкое понятие пешеходной зоны, которое помимо непосредственно тротуара включает велодорожки, пешеходные улицы и прочее. Поэтому это понятие довольно условное, например, если есть бордюр и газон, которые отделены от дороги, то да — это зона для движения пешеходов. Но зачастую с нее есть съезды на примыкающие дороги, поэтому статус таких мест водители и пешеходы трактуют по-своему, что и служит основой конфликта. Понятие тротуара законодатели должны сформулировать четко для того, чтобы снять напряженность в этом вопросе, — сказал Ифанов.

В КоАП предусмотрен штраф за движение по тротуару 2 тыс. рублей — не самое серьезное наказание из тех, что есть. Однако повышать этот штраф нет смысла, полагает первый зампред Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

— Нельзя сказать, что проблема езды водителей по тротуарам сейчас стоит остро. Скорее есть исключения, и для того чтобы их предотвратить, не нужно прибегать к ужесточению штрафов. Да и что они дадут в случае «мажоров», которые могут себе позволить Rolls-Royсe? Куда важнее в данном случае обеспечить неотвратимость наказания. Ведь в случае со скандальной историей Мары Багдасарян ГИБДД поставила себе задачу устранить ее правонарушения, и этот вопрос был решен. На самом деле штраф даже в 2 тыс. рублей остановит от потенциальных нарушений, если «мажоры» будут знать, что его точно выпишут, — поделился с «Известиями» мнением депутат Лысаков.

Помогут малые архитектурные формы

Решить проблему езды по тротуарам помогут специальные ограждения, которые обязана по требованию граждан устанавливать управа района, напоминает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Запретить рестораны и магазины на первых этажах домов невозможно, но обратиться в местную управу с требованием установить обыкновенные столбики, или, как их называют коммунальщики, малые архитектурные формы, можно. Во многих районах Москвы так и делается по просьбам жильцов, — объяснил адвокат.

автохам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Самостоятельно гражданам поспособствовать привлечению к ответственности хулигана на тротуаре, скорее всего, не получится.