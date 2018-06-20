Стадионам и концертным залам пропишут норму парковочных мест

Парковки возле стадионов и концертных залов должны вмещать количество машин, равное 15–20% зрительских мест. Это предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который запланировано утвердить в этом году. По мнению разработчиков, это поможет уменьшить пробки, так как сейчас четких нормативов нет вообще, и автомобилистам приходится долго искать, где припарковаться. По словам экспертов, необходимо вдвое больше машино-мест, чем предполагается в новом документе.

В России регламентируют количество мест на стоянках у стадионов и концертных залов, рассказал «Известиям» разработчик соответствующего ПНСТ, глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. До конца года планируется завершить создание этого документа под рабочим названием «Парковки в местах массовых мероприятий».

Новый ПНСТ подразумевает, что количество машино-мест на парковках у стадиона или концертного зала должно составлять 15–20% от числа зрительских мест. Например, если комплекс рассчитан на 20 тыс. человек, необходимо организовать парковку примерно на 4 тыс. машин, пояснил Александр Шумский. Разработчик уверен, что применение стандарта поможет сократить заторы в период массовых мероприятий. Они часто возникают, так как посетители приезжают на стоянку, видят, что там нет мест, и еще несколько минут разворачиваются, чтобы выехать.

Сейчас нет единых стандартов, регламентирующих количество машино-мест у концертных залов и стадионов, отметил Александр Шумский. Однако правила некоторых мероприятий международного масштаба, например чемпионата мира по футболу, обязывают организаторов соблюдать определенные требования. Согласно регламенту FIFA, вокруг стадиона необходимо возвести «зону гостеприимства». В ней находятся банкетные павильоны, медиацентр, вертолетная площадка, парковки для автомобилей. Около стадионов вместимостью 60 тыс. зрителей должно быть как минимум 10 тыс. машино-мест (то есть 17% от количества кресел), а также дополнительно 500 мест для автобусов.

В Росстандарте пояснили, что разработка ПНСТ предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год. Нормы этого документа необязательны, но ПНСТ дает властям возможность проверить новые технологии на практике до принятия ГОСТа (процедура его утверждения длится дольше).

Пока вместимость стоянок многих крупнейших стадионов страны не дотягивает до норм будущего ПНСТ. Так, «Лужники» могут принять 81 тыс. зрителей, а парковка там — 4 тыс. автомобилей, «Санкт-Петербург» — 56 тыс. человек при порядка 5 тыс. машино-мест, «Волгоград Арена» — 45 тыс. зрителей и 400 авто. Однако к чемпионату мира были предусмотрены дополнительные места для болельщиков по требованию FIFA.

В США и странах Евросоюза нет норм о количестве парковочных мест в зависимости от вместимости учреждения, отметил заслуженный архитектор РФ Сергей Ткаченко. По его словам, этот вопрос обсуждается с властями на стадии проектирования, исходя из опыта определяется количество мест в каждом случае отдельно. Это зависит от обеспеченности населения автомобилями. Например, в США почти все граждане привыкли передвигаться на машинах, поэтому если в концертном зале 10 тыс. мест, то на парковке можно будет оставить столько же машин.

Что касается России, то предложенную в ПНСТ норму парковочных мест нужно увеличить хотя бы до 50%, считает лидер Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Сегодня количество парковочных мест у разных типов зданий определяют региональные власти. В московских региональных нормативах нет конкретного пункта о стадионах (упоминаются лишь спортклубы, бассейны и т.д.). А в Курской области, например, для спортивных сооружений «с трибунами более 500 зрителей» требуется 10–30 машино-мест, сказано в региональных нормативах градостроительного проектирования.