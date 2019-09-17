Авария с шестью автомобилями парализовала шоссе в Казани

В Казани на участке Горьковского шоссе между спортивным комплексом «Олимпиец» и Лебяжьими озерами произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть автомобилей, перекрыв движение в левом ряду по направлению в город.

Одна из машин вылетела и повисла на защитном барьере, разделяющем дорогу. Утром 17 сентября движение по шоссе было затруднено, его скорость, по данным «Яндекс.Пробки», не превышала 10 км/ч. На данный момент задержек нет, отмечает Inkazan.ru.

Напомним, список аварийных дорожных участков составили в Татарстане по итогам 2018 года. В перечень включены 14 самых опасных для автомобилистов мест, большинство из них расположено на трассе М-7, еще несколько — в Казани и Набережных Челнах.