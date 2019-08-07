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Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Татарстане

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В Татарстане проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля. Мужчина был лишен водительского удостоверения после другой аварии.

По данным правоохранительных органов, 35-летний водитель «ВАЗа» ехал по автодороге Казань–Оренбург и допустил выезд на встречную полосу. В результате машина столкнулась с Lada Largus. Об этом сообщает InKazan.ru.

Водитель Lada был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основания черепа и нижней челюсти. Также в реанимации находится 18-летняя пассажирка Lada, она получила перелом костей таза и тупую травму живота. Еще троим пассажирам назначили амбулаторное лечение. Водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте. По данным ГИБДД, с декабря 2018 года он лишен права управления транспортным средством после нарушения ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровья человеку.

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