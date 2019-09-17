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Оборудование для диагностики сердца закупили в больницы Подмосковья

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В больницы Московской области в сентябре закупили аппараты для диагностики работы сердца. На эти цели направили почти 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Как рассказала глава ведомства Татьяна Мухтасарова, в этом месяце приобрели 29 аппаратов холтеровского мониторирования в медорганизации Подмосковья. Целью оснащения является повышение доступности диагностики для жителей региона, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По информации портала, холтер-мониторинг представляет собой непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение суток и более. С помощью такого вида диагностики можно выявить патологии сердца на ранней стадии.

16 сентября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме «Биотехмед-2019» сообщила, что нацпроект «Здравоохранение» сформирует дополнительный спрос на отечественную продукцию.

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