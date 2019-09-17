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Главе наслега в Якутии вынесли приговор за присвоение почти 650 тыс. рублей

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В Усть-Алданском районе Республики Саха (Якутия) суд вынес обвинительный приговор главе администрации наслега. Женщина присвоила 648 тыс. рублей.

Как сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии, было установлено, что глава наслега предлагала знакомым индивидуальным предпринимателям заключать с администрацией договоры на различные работы без фактического их исполнения. Обналиченные денежные средства за них предприниматели передавали ей.

Женщина признана виновной в присвоении 648 тыс. рублей из бюджета муниципалитета и 22 эпизодах служебного подлога. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы условно на четыре года с испытательным сроком на два года.

При вынесении приговора суд учел отсутствие судимости, пожилой возраст и положительные характеристики. Исковое заявление прокуратуры о возмещении ущерба сейчас находится на рассмотрении.

Ранее в сентябре экс-директора школы Чурапчинского района Якутии обвинили в хищении денег, выделенных на ремонт отопления учебного заведения. Материалы уголовного дела передали в суд.

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