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Медведев заявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Отношения России и Китая вступили в новую эпоху и находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил во вторник, 17 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе очередной встречи глав правительств двух стран в расширенном составе в Санкт-Петербурге.

По словам Медведева, советская сторона в октябре 1949 года первой установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой.

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«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — цитирует главу кабмина «РИА Новости».

Он также отметил, что оба государства реализуют масштабные проекты в рамках межгосударственных объединений на двусторонней основе, и подчеркнул необходимость соблюдения международных норм и регулирования на глобальных рынках, передает RT.

«Это особенно важно в условиях навязанных торговых войн и нелегитимного санкционного давления», — подчеркнул премьер.

Медведев напомнил, что к 2024 году Россия и Китай планируют выйти на уровень $200 млрд взаимного товарооборота. За прошлый год взаимный товарооборот РФ и КНР достиг $108 млрд, напоминает НСН.

Основными драйверами станут совместные проекты в сфере высоких технологий, энергетики, промышленности, а также в аграрном секторе.

5 июня президент России Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.

13 сентября помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 18 сентября Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, а 25 сентября — с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Во время визита Ли Кэцяна будет подписан документ, согласно которому Россия и Китай будут принимать меры по увеличению товарооборота между ними до $200 млрд.

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