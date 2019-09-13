Путин встретится с премьером Госсовета Китая 18 сентября

Президент России Владимир Путин 18 сентября встретится с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, а 25 сентября — с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей соответствующих, которые посещают или Пекин, или Москву», — цитирует Ушакова «РИА Новости».

9 сентября сообщалось, что во время визита Ли Кэцяна будет подписан документ, согласно которому Россия и Китай будут принимать меры по увеличению товарооборота между ними до $200 млрд.

Ли Кэцян посетит Россию 16–18 сентября для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран.