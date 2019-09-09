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Россия и Китай увеличат товарооборот до $200 млрд

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Фото: ТASS/Zuma
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Россия и Китай во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна подпишут документ, согласно которому страны будут принимать меры по увеличению товарооборота между ними до $200 млрд. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэна.

«Как я уже объяснял, после достижения показателя в $100 млрд в прошлом году, к 2024 году мы планируем довести товарооборот до $200 млрд. Будет составлена дорожная карта, в которой будут прописаны конкретные меры для достижения целевой планки в $200 млрд», — уточнил он.

Ли Кэцян приедет в Россию 16–18 сентября для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран.

28 июня Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Согласно ему платежи будут проводить ВТБ и Торговый банк Китая.

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