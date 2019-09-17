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В Сочи предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве девушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Сочи следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 24-летней местной жительницы. В ночь на 30 августа потерпевшую сбросили с моста, отмечается в сообщении на сайте Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

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По данным следствия, обвиняемый находился на Курортном проспекте города, когда встретил незнакомую ему 24-летнюю девушку и продолжил двигаться за ней. «Зайдя на виадук, мужчина, обхватив руками девушку, перекинул ее через ограждение», — отметили следователи во вторник, 17 сентября. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся.

Правоохранители установили причастность к совершенному преступлению 28-летнего местного жителя, который скрывался от органов предварительного следствия. Подозреваемого удалось задержать 16 сентября при оперативной поддержке сотрудников полиции в поселке Красная Поляна.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого, расследование продолжается.

Ранее во вторник в Москве женщина сбросила с моста двоих малолетних детей, после чего попыталась совершить суицид. Совершить самоубийство ей помешали прохожие.

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