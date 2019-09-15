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Школьница из Башкирии подозревается в убийстве сестры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В башкирском городе Салават 17-летняя школьница подозревается в убийстве семилетней сестры из-за того, что та мешала ей делать уроки. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

«Как установлено следствием, 13 сентября 2019 года подозреваемая в связи с тем, что ее 7-летняя сестра сильно капризничала и мешала ей учить уроки, решила ее успокоить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого девушка завела ребенка в баню и засунула голову сестры в таз с водой, удерживая ее в таком положении некоторое время. В результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась.

Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Сейчас подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в июне омичка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек на столе.

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