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Петух убил женщину во время сбора яиц в Австралии

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Фото: Global Look Press/Demian Stringer
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На юге Австралии пожилая женщина умерла после того, как ее клюнул петух.

Как пишет The Sun, трагический инцидент произошел во время сбора яиц. Отмечается, что петух проколол ей варикозную вену, в результате чего она погибла от потери крови.

Эксперт-криминалист из университета Аделаиды профессор Роджер Байард рассказал изданию о другом похожем случае, тогда пожилая женщина умерла после того, как кошка поцарапала ей ногу.

27 августа носорог атаковал автомобиль смотрительницы за животными в Германии. Также в августе лев убил человека в сафари-парке в ЮАР. После нападения животное пришлось застрелить.

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