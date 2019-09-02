Петух убил женщину во время сбора яиц в Австралии
На юге Австралии пожилая женщина умерла после того, как ее клюнул петух.
Как пишет The Sun, трагический инцидент произошел во время сбора яиц. Отмечается, что петух проколол ей варикозную вену, в результате чего она погибла от потери крови.
Эксперт-криминалист из университета Аделаиды профессор Роджер Байард рассказал изданию о другом похожем случае, тогда пожилая женщина умерла после того, как кошка поцарапала ей ногу.
27 августа носорог атаковал автомобиль смотрительницы за животными в Германии. Также в августе лев убил человека в сафари-парке в ЮАР. После нападения животное пришлось застрелить.