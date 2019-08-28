Прямой эфир

Британка убила отца пультом от телевизора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора. Женщина призналась, что рассердилась и бросила устройство, попав родственнику в голову, пишет газета Metro.

После этого 50-летняя женщина толкнула отца с дивана, в результате чего он сломал несколько ребер. Когда к месту приехала скорая, женщина успела сбежать. Мужчина сидел в кресле, держа полотенце на ране на голове. Его доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался в лечебном учреждении через 12 дней.

Отмечается, что Таунсенд уже предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

В октябре 2018 года суд Британии отказался отправлять в тюрьму женщину, случайно задушившую свою семинедельную дочь, так как она «сделала выводы из своего горького опыта».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мексике убили журналиста
Лев убил человека в сафари-парке ЮАР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019