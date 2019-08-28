Британка убила отца пультом от телевизора

Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора. Женщина призналась, что рассердилась и бросила устройство, попав родственнику в голову, пишет газета Metro.

После этого 50-летняя женщина толкнула отца с дивана, в результате чего он сломал несколько ребер. Когда к месту приехала скорая, женщина успела сбежать. Мужчина сидел в кресле, держа полотенце на ране на голове. Его доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался в лечебном учреждении через 12 дней.

Отмечается, что Таунсенд уже предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

В октябре 2018 года суд Британии отказался отправлять в тюрьму женщину, случайно задушившую свою семинедельную дочь, так как она «сделала выводы из своего горького опыта».