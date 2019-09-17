В Госдуме призвали повременить с раздачей изделий с никотином в самолетах

Прежде чем внедрять в обществе какие-то альтернативные форматы потребления табака, в том числе и на рейсах авиакомпаний, должны быть проведены как государственные, так и независимые исследования, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Борис Чернышов.

Ранее стало известно, что пассажирам в российских самолетах начнут раздавать альтернативные продукты для курильщиков. Речь идет о продукте доставки никотина LYFT. Воздействие никотина начинается, после того как потребитель закладывает подушечку под верхнюю губу. C 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании Utair пассажиры уже могут получить LYFT, пишет «РБК».

Депутат Борис Чернышов сравнил ситуацию с появлением LYFT c внедрением в общество вейпинга несколько лет назад.

«Мы видим, как формат безобидного парения вейпинг, который был допущен к массовому потреблению государством, сегодня вызывает огромное количество вопросов. Теперь с ним борются во многих странах, включая США», — отметил парламентарий.

Учитывая огромный пассажиропоток авиакомпаний, новый формат будет быстро популяризирован, считает Чернышов.

«Мы должны ввести определенный научный подход при использовании таких форматов потребления никотиносодержащей продукции», — заключил депутат.

Как сообщалось 22 июля, правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Авторы инициативы предложили предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов, связанных с оборотом и использованием кальянов, электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких устройств.