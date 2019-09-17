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Опрос выявил сторону европейцев в случае войны США и России

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Жители стран Евросоюза ответили на вопрос о том, чью сторону займут в случае начала конфликта между США и РФ. Согласно данным опроса Европейского совета по международным отношениям, от 53% до 85% европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет.

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Как пишет шведская газета Svenska Dagbladet, отношения между Европой и США сильно сдали из-за позиции Вашингтона «Америка превыше всего».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что при президенте Дональде Трампе Штаты стали угрозой для ЕС, сравнимой с Китаем. Теперь же опрос подтверждает факт того, что все меньше европейцев видят в Вашингтоне лучшего союзника, отмечает издание.

Так, от 3% до 19% жителей 14 стран ЕС полагаются на США, а 25%-60% рассчитывают только на Евросоюз.

В случае же конфликта между Вашингтоном и Москвой от 53% до 85% респондентов заявили о нежелании поддерживать любую из сторон. Даже в Польше 45% опрошенных предпочли бы сохранить нейтралитет, а 33% поддержать США. В Словакии 20% заняли бы сторону РФ.

При этом Svenska Dagbladet выражает обеспокоенность из-за того, что в европейских странах есть те, кто хотел бы поддержать Россию.

В то же время схожие показатели наблюдаются в вопросе возможной войны Штатов с Китаем. Нейтралитет бы заняли от 54% до 83% европейцев.

12 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил начала ядерной войны. По его словам, США могут стремиться к снижению порога применения ядерного оружия «в практическом плане».

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