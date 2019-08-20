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Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Специалисты Центра изучения США Сиднейского университета в Австралии 19 августа заявили, что Соединенные Штаты не смогут противостоять Китаю в случае войны.

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По их словам, Вашингтон потерял свое превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, и оборонная стратегия США на этом участке находится в упадке.

При этом специалисты отметили, что руководству американской армии при борьбе с подобными проблемами мешает «устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит».

Помимо этого эксперты напомнили, что американский оборонный бюджет сильно страдает от непредсказуемости финансирования, поэтому у него нет возможности увеличивать численность армии и пополнять запасы вооружений.

Также, по их словам, военные операции на Ближнем Востоке сильно истощают денежные запасы Вашингтона, которые можно было бы потратить на подготовку страны к военным конфликтам с другими сверхдержавами.

Поэтому специалисты призвали США и их союзников, включая Австралию и Японию, пересмотреть военные бюджеты для противостояния Китаю.

7 августа сообщалось, что американские СМИ предрекли проигрыш США в реальной войне с Россией и Китаем. Автор соответствующего материала в The New York Times Тимоти Уолтон в этой связи призвал конгресс одобрить финансирование новых военных разработок и модернизировать уже существующее оружие.

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