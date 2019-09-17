Прямой эфир

Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости».

Мать родна: российский ВВП выиграет от конфликта США и Китая
Отечественная экономика ежегодно будет увеличиваться на дополнительные 0,01 процентного пункта

По словам экономиста, в конце прошлого месяца доходность 30-летних американских гособлигаций падала из-за увеличившихся рисков для мировой экономики и общей волатильности на мировых биржах. Он отметил, что падение показателя до 1,905% 28 августа установило новый исторический антирекорд.

На вопрос о том, может ли подобная динамика предвещать новый мировой кризис, Якобсен ответил утвердительно.

«Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25-50%», — отметил он.

В США опасаются рецессии экономики, которая может возникнуть на фоне торгового противостояния с Китаем, длящегося уже больше года. Страны неоднократно вводили и повышали пошлины на ряд экспортируемых товаров.

По словам президента США Дональда Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку. При этом американский лидер выразил беспокойство по поводу экономической ситуации в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты спрогнозировали укрепление рубля к сентябрю
Рейтинг Трампа упал из-за опасений рецессии в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019