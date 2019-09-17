Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса. Об этом 17 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам экономиста, в конце прошлого месяца доходность 30-летних американских гособлигаций падала из-за увеличившихся рисков для мировой экономики и общей волатильности на мировых биржах. Он отметил, что падение показателя до 1,905% 28 августа установило новый исторический антирекорд.

На вопрос о том, может ли подобная динамика предвещать новый мировой кризис, Якобсен ответил утвердительно.

«Мы обращаем много внимания на вероятность рецессии, потому что когда она происходит, активы теряют в цене порядка 25-50%», — отметил он.

В США опасаются рецессии экономики, которая может возникнуть на фоне торгового противостояния с Китаем, длящегося уже больше года. Страны неоднократно вводили и повышали пошлины на ряд экспортируемых товаров.

По словам президента США Дональда Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку. При этом американский лидер выразил беспокойство по поводу экономической ситуации в стране.