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Елизавета II решила закрыть бар в Букингемском дворце

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Бар, некогда работавший при Букингемском дворце, пришлось закрыть из-за любви персонала проводить в нем время. Об этом рассказал изданию Daily Star бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дик Арбитер.

По его словам, сотрудники резиденции британских монархов слишком часто покидали бар в «потрепанном» состоянии.

Арбитер отметил, что сейчас во дворце работает королевский бассейн, который можно посещать персоналу.

Как пишет издание, вскоре на экраны британского телевидения выйдет документальный фильм из четырех серий о жизни в Букингемском дворце, Виндзорском замке и других резиденциях.

В одном из эпизодов уже рассказывалось о том, что у королевы есть собственный банкомат.

Всего в Букингемском дворце 775 помещений, 52 спальни и 78 ванных комнат. На службе у королевы состоит персонал из 188 человек.

3 сентября сообщалось, что охранника британской королевской семьи арестовали за изнасилование.

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