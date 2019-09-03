Охранника британской королевской семьи арестовали за изнасилование

Главный телохранитель старейшего представителя британской королевской семьи был арестован по подозрению в изнасиловании, пишет Daily Star.

Издание не называет имени монаршей особы, за безопасность которой отвечал задержанный, но уточняет, что в королевской семье шокированы произошедшим.

Задержали охранника в доме некой женщины, которая вызвала полицию и заявила о нападении. 22 августа телохранителя отпустили под залог, однако от службы он отстранен.

Расследование продолжается.

В настоящее время одними из самых возрастных членов королевской семьи являются 93-летняя королева Елизавета II и ее супруг, 98-летний принц Филипп.

В январе сообщалось, что егерь Елизаветы II назвал британца крестьянином и избил его палкой.