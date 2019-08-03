Кличко сравнил себя с «английской королевой»

Все мэры как мэры, а Кличко — королева. Глава Киева, знаменитый своими глубокими философскими изысками, сравнил себя с монархом. Правда, в царском звании ничего хорошего Виталий Владимирович не видит. Тут — ленточку перерезать, там — цветы возложить, а реальной власти нет.

Без молока за вредность глава Киева еще как-то обойдется, а вот без влияния… Кличко заявил, что будет отстаивать право мэра на законодательную и исполнительную власть. Когда большие финансовые потоки проходят мимо, тут любой задумается о своей роли.