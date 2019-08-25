Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.

По данным издания, в разговоре с премьером Австралии Скоттом Моррисоном британская королева отметила, что вертолеты Трампа приземлились прямо перед дворцом и оставили следы и «ожоги» от двигателей на газоне.

«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — приводит газета слова королевы Моррисону.

Государственный визит президента США и его супруги Меланьи в Соединенное Королевство проходил с 3 по 5 июня.

Ранее сообщалось, что Трамп задремал на банкете во время тоста Елизаветы II.