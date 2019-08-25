Прямой эфир

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Великобритании Елизавета II посетовала на то, что американский лидер Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом во время своего визита в Лондон, пишет 25 августа Daily Mail.

Звездно-полосатый рубаха-парень: Трамп против британского этикета
Испанский стыд во время визита американского президента в Великобританию

По данным издания, в разговоре с премьером Австралии Скоттом Моррисоном британская королева отметила, что вертолеты Трампа приземлились прямо перед дворцом и оставили следы и «ожоги» от двигателей на газоне.

«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — приводит газета слова королевы Моррисону.

Государственный визит президента США и его супруги Меланьи в Соединенное Королевство проходил с 3 по 5 июня.

Ранее сообщалось, что Трамп задремал на банкете во время тоста Елизаветы II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл
Трамп не узнал свой подарок Елизавете II

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019