Спасающий мужчину из реки слоненок умилил соцсети

Пользователи сайта Reddit пришли в восторг от видео, на котором запечатлен слоненок, спасающий мужчину из реки.

Согласно описанию к видео, стадо слонов проходило вблизи речки, где плавал человек. В какой-то момент небольшой слоненок отделился от сородичей и бросился на помощь мужчине, решив, что тот тонет.

Приблизившись к человеку, слоненок проводил его до самого берега, помогая выбраться хоботом.

«Их эмоции близки к нашим. Они могут проявлять сочувствие, сострадание», — написал один из пользователей.

«Мне нравится, как остальные слоны смотрят на него: «Ты справишься, вперед!» Что за чудесное видео», — отметил другой.

«Такой умный! Мой день после просмотра стал лучше», — добавил еще один комментатор.

По словам одного из пользователей, запечатленный на видео случай произошел в Таиланде.

Ролик набрал за пару дней более 1 млн просмотров и около 50 тыс. лайков.

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