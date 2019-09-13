Пухлый ползающий енот из Кемерово покорил пользователей Сети

Пухлый енот из Кемерово по кличке Тема, который любит ползать на животе покорил пользователей Сети. Видео с ним опубликовало даже издание New York Post.

Хозяйка рассказала, что енот ползает по полу из чистого удовольствия, а вовсе не потому, что его раскормили и он не может ходить. Тема одинаково любит бегать и прыгать.

Енот также любит вкусную еду, а также то, как хозяйка бережно расчесывает его шерсть. Енот уже набрал более 214 тыс. подписчиков.

7 сентября стало известно, что жители канадской провинции Онтарио начали жаловаться на нетрезвых енотов. По их словам, животные шатаются при ходьбе и спят на газонах.