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Пухлый ползающий енот из Кемерово покорил пользователей Сети

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Пухлый енот из Кемерово по кличке Тема, который любит ползать на животе покорил пользователей Сети. Видео с ним опубликовало даже издание New York Post.

Хозяйка рассказала, что енот ползает по полу из чистого удовольствия, а вовсе не потому, что его раскормили и он не может ходить. Тема одинаково любит бегать и прыгать.

Енот также любит вкусную еду, а также то, как хозяйка бережно расчесывает его шерсть. Енот уже набрал более 214 тыс. подписчиков.

7 сентября стало известно, что жители канадской провинции Онтарио начали жаловаться на нетрезвых енотов. По их словам, животные шатаются при ходьбе и спят на газонах.

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