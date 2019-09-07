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Канадцы пожаловались на нашествие пьяных енотов

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Фото: Pixabay
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Жители канадской провинции Онтарио начали жаловаться на нетрезвых енотов. По их словам, животные шатаются при ходьбе и спят на газонах.

Местная жительница Эмили Роджерс рассказала, что один из енотов, еле волоча ноги, зашел во двор ее дома, передает CBS.

Биологи из университета Карлтона сообщили, что животные, вероятно, наелись забродивших на жаре фруктов. Специалисты рекомендовали не пытаться отпаивать енотов кофе или еще как-то отрезвлять. Если их поведение вызывает беспокойство, лучше вызвать зоозащитную службу или ветеринара.

В декабре 2018 года жители Москвы начали сообщать о валяющихся под деревьями «красивых птицах с хохолками». Орнитологи пояснили, что это свиристели, которые наклевались забродившей от перепада температуры рябины. Они плохо справляются с алкоголем и быстро теряют сознание, «напившись». Их не надо поднимать и забирать домой, рассказали специалисты, через несколько часов птицы «оживут» сами по себе. Чтобы помочь пернатым, их лучше всего перенести в темное укромное место, например в коробку, чтобы дать спокойно «протрезветь».

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