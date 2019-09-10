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Самого маленького коня в мире обнаружили в Польше

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Фото: guinnessworldrecords.com
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Конь по кличке Бомбель (в переводе на русский Помпон. — Ред.) из Польши признан самым маленьким в мире. Согласно рекорду Гиннеса, высота животного в холке достигает всего 56,7 см.

Как сообщает телеканал NDTV, Бомбель живет на конном заводе близ города Лодзь. Владельцы Патрик и Катаржина Зелински впервые увидели жеребенка в 2014 году, когда ему было всего два месяца. Они рассказали, что животное было обычных размеров для своего возраста, однако в какой-то момент перестало расти.

Они добавили, что у маленькой лошади большое сердце. Каждый месяц Бомбель посещает местную детскую больницу, чтобы помочь скрасить день молодым пациентам.

«Бомбель полностью изменил нашу жизнь, потому что он позволяет нам помогать другим людям и делать детей счастливыми», — объяснила владелица коня.

Бомбель относится к породе аппалуза. Эта порода была выведена индейцами в Америке и обычно вырастает до 160 см в холке.

В начале января сообщалось о коте породы мейнкун по кличке Баривель, который является самой длинной зарегистрированной домашней кошкой. Животное длиной 120 см живет в Италии. Больше всего хвостатый любит лежать, кушать и еще кататься в коляске, удивляя прохожих.

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