Гонка на собачьих упряжках на Камчатке может войти в Книгу рекордов

Гонка на собачьих упряжка «Берингия» по трассе более 2 тыс. км в Камчатском крае может войти в Книгу рекордов Гиннеcса как самая протяженная в мире. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

Маршрут гонки будет проходить между селом Мильково Камчатского края и селом Марково Чукотского автономного округа.

Как сообщил главный редактор российской «Книги рекордов» Алексей Свистунов, соревнование войдет в издание только в том случае, если хотя бы одна собачья упряжка преодолеет расстояние около 2100 км.

«Судя по заявленному параметру, речь идет о безусловном мировом достижении, о достижении России, естественно. Как главный редактор я могу с полной уверенностью сказать, что если сравнивать со всеми существующими гонками подобного типа, этот численный параметр является абсолютным рекордом», — пояснил редактор.

В соревновании примут участие 9 каюров из Камчатского края, 5 – с Чукотки и еще один участник из Москвы. Гонка на собачьих упряжках «Берингия» проводится в регионе с 1990 года.

Ранее портал iz.ru писал, что 5 марта группа иностранных туристов отправилась на собачьих упряжках в экспедицию на перевал Дятлова в Северном Урале.