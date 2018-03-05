Иностранцы едут на перевал Дятлова на собачьих упряжках

Иностранные туристы отправились в самое загадочное место Северного Урала. На перевал Дятлова их везут Флаффи, Тилли, Хэппи, Хэтти, Вулф и Тимми.

Путешественники выдвинулись на собачьих упряжках с базы Вижай. Их сопровождает группа на снегоходах.

На перевал едут также американцы снимать фильм о гибели группы Дятлова.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «МегаФон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.