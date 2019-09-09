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Британцы испугались загадочного существа с клыками и клювом

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Фото: TASS/picture alliance/Arco Images G
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В британском городе Кингстон-апон-Халл на двор местных жителей с неба упало необычное существо с клювом и клыками. Об этом сообщило издание Hull Live.

Венди Грей и Энди Вээр заметили необычного гостя 5 сентября у себя на заднем дворе и посадили его в стакан. Они так и не смогли определить, что это за животное.

«Оно выглядит так, будто его наполовину съели, и оно упало с неба. Каждый раз, когда мы поднимаем стакан, оно начинает ползать. Никогда не видела ничего похожего. Его внутренности торчат наружу, но оно всё еще двигается», — отметила Грей.

При этом сами журналисты предположили, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда.

6 сентября сообщалось, что ученые объяснили феномен лох-несского чудовища.

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