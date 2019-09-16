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Эрдоган назвал астанинский формат единственным способом урегулирования в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что астанинский формат (Россия, Турция, Иран) является единственным способом урегулирования ситуации в Сирии. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет «РИА Новости».

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«Астанинский формат для разрешения сирийского конфликта вырабатывает очень эффективные методы. Мы являемся единственной платформой для выполнения этих задач. Для обеспечения мира и стабильности в Сирии нам необходимо работать еще больше», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган выразил уверенность в том, что саммит, проходящий в эти дни в Анкаре, даст новый импульс астанинскому формату.

Ранее в понедельник переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Позднее в этот же день Путин рассказал, что на переговорах с Эрдоганом они договорились о тесной координации минобороны, МИД и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. По его словам, также фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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