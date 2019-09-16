Художник Покрас Лампас переделает «Супрематический крест»

Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) изменит свою работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Об этом 16 сентября сообщается на официальной странице фестиваля Stenograffia во «Вконтакте».

«Арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади еще точнее, чем было. Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия Покраса», — говорится в сообщении. Утверждается, что эстетические качества работы не будут утеряны.

В работе художника по-прежнему будет присутствовать цитата Казимира Малевича : «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу».

Дата приезда Покраса Лампаса в Екатеринбург уточняется.

В конце августа художник заявил о своей готовности отказаться от изображения креста в арт-объекте «Супрематический крест» в Екатеринбурге после недовольства православных активистов города. Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Однако 19 июля коммунальщики уничтожили работу Покраса Лампаса. Рабочие закатали арт-объект в асфальт. Районные власти уверяют, что работу художника уничтожили из-за несогласованности действий властей и коммунальщиков. Мэрия Екатеринбурга обещала разобраться, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возмутился произошедшим.

Позже работы были приостановлены. Было решено, что художник лично восстановит испорченную роспись на площади.

Stenograffia — ежегодный фестиваль уличного искусства, начавший свою работу в 2010 году. Проходит в Екатеринбурге и еще 12 городах и населенных пунктах.