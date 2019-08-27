Покрасу Лампасу предложили создать арт-объект в Ленинградской области

Петербургского художника-каллиграфиста Арсения Пыженкова, более известного, как Покрас Лампас, попросили создать в Ленинградской области арт-объект. Инициатива исходит от депутата законодательного собрания области Владимира Петрова. Для установки арт-объекта он предлагает город Сланцы.

Как говорится в послании депутата, на которое ссылается телеканал «78», он очень сожалеет о том, что арт-объект в Екатеринбурге был частично уничтожен, и предлагает создать нечто подобное на территории его избирательного участка, поскольку «в Сланцах явный дефицит интересных и актуальных памятников современного искусства». Петров гарантировал Покрасу Лампасу покупку красок и согласование места для картины.

В начале июля Покрас Лампас нарисовал крест на площади в Екатеринбурге, но спустя несколько дней коммунальные службы залили граффити гудроном. Художник пообещал восстановить роспись, но против выступили верующие активисты.