Коммунальные службы закрасили в Югре граффити уральских художников

В Нижневартовске сотрудники коммунальных служб закрасили белой краской граффити, которые нарисовали художники из Екатеринбурга Александра Жукова и Михаил Дремин. Эти рисунки просуществовали в городе около шести лет.

На одном из них была изображена девушка. Он получил название «Вартовчанка», а сама девушка — имя Твигги. После того как граффити закрасили, местные жители начали нести туда цветы и мягкие игрушки, сообщает ИА «Ура.ру».

Между тем в городском департаменте общественных коммуникаций агентству сказали, что решили удалить граффити из-за рекламы наркотиков. По словам сотрудника пресс-службы, сначала замазали рекламу, потом увидели, что получилось большое пятно, и закрасили весь рисунок. Теперь власти хотят искать новых художников, чтобы вновь расписать стену.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Екатеринбурга испортили масштабную работу художника Покраса Лампаса «Супрематический крест».