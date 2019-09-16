В Депздраве развенчали мифы о вреде вакцинации

Доводы противников вакцинации не имеют научного подтверждения и являются только мифами. Такое мнение выразил в понедельник, 16 сентября, врач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Олег Филиппов.

Он отметил, что самым распространенным является миф о том, что «от прививки будет намного хуже, чем без нее».

«Развитие вакцинопрофилактики неизменно сопровождалось инцидентами реакций и осложнений у вакцинированных. Именно этот страх почти два века назад стал основной причиной антипрививочных настроений», — приводит слова эксперта агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что сейчас вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть инфекцией и получить осложнения.

Филиппов также назвал голословным утверждение о том, что прививки якобы губят иммунную систему. По его словам, вопреки распространенному суждению, от заболевания не спасет и один здоровый образ жизни.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил в разговоре с НСН, что в первую очередь популяризация отказа от прививок негативно сказывается на здоровье детей.

Сезонная вакцинация против гриппа стартовала в столице в начале сентября. Горожане могут привиться от заболевания в любое удобное время и в любом удобном месте. В частности, пункты вакцинации работают в поликлиниках, метро, МЦК, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах «Мои документы». Процедура бесплатная и занимает не больше 15 минут. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь только паспорт.

12 сентября Роспотребнадзор сообщил, что порядка 270 тыс. жителей Москвы уже прошли вакцинацию против гриппа.