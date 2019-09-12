Вакцинацию от гриппа прошли уже около 270 тыс. москвичей
Порядка 270 тыс. жителей Москвы уже прошли вакцинацию против гриппа. Об этом 12 сентября сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По словам специалистов, оптимальным временем для вакцинации является период с сентября по октябрь. В 2019 году за первую неделю прививочной кампании в Москве вакцинацию прошли уже около 270 тыс. человек, в том числе — свыше 36 тыс. сделали прививки на мобильных прививочных пунктах, пишет «Москва 24».
Сезонная вакцинация против гриппа стартовала в столице в начале сентября. Горожане могут привиться от заболевания в любое удобное время и в любом удобном месте. В частности, пункты вакцинации работают в поликлиниках, метро, МЦК, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах «Мои документы». Процедура бесплатная и занимает не больше 15 минут. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь только паспорт, пишет НСН.