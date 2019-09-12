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Вакцинацию от гриппа прошли уже около 270 тыс. москвичей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Порядка 270 тыс. жителей Москвы уже прошли вакцинацию против гриппа. Об этом 12 сентября сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По словам специалистов, оптимальным временем для вакцинации является период с сентября по октябрь. В 2019 году за первую неделю прививочной кампании в Москве вакцинацию прошли уже около 270 тыс. человек, в том числе — свыше 36 тыс. сделали прививки на мобильных прививочных пунктах, пишет «Москва 24».

Сезонная вакцинация против гриппа стартовала в столице в начале сентября. Горожане могут привиться от заболевания в любое удобное время и в любом удобном месте. В частности, пункты вакцинации работают в поликлиниках, метро, МЦК, павильонах «Здоровая Москва» в парках, центрах «Мои документы». Процедура бесплатная и занимает не больше 15 минут. Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь только паспорт, пишет НСН.

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