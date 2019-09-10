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Родителей проинформируют о необходимых детям прививках

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В Москве создали онлайн-реестр прививок, в который включены данные свыше 1,9 млн детей. Об этом 10 сентября сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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Уточняется, что со 2 сентября все данные о профилактических прививках детей заносятся в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), которая наглядно демонстрирует ситуацию с проведением прививок детям, а также риски возникновения инфекций в школьных и дошкольных группах, пишет НСН.

По словам главы департамента Алексея Хрипуна, родители 9% (170 тыс.) детей полностью или частично отказались от вакцинации, не имея для этого медицинских показаний.

«Это значит, что около 170 тыс. малышей оказываются беззащитными перед инфекциями, от которых в столице есть полный объем вакцин», — сообщил Хрипун.

Электронный паспорт прививок позволит медикам видеть информацию обо всех прививках в режиме онлайн. Благодаря сервису врачи смогут планировать, сколько детей и от каких инфекций необходимо вакцинировать. Кроме того, система сама будет напоминать родителям с помощью SMS и email-рассылки о необходимости отвести ребенка на прививку, а также о возможных последствиях отказа от нее, пишет агентство городских новостей «Москва».

Москва стала первым российским регионом, в котором создана такая единая электронная база данных прививок из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в РФ.

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