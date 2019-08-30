В России нашли альтернативу пробе Манту

Альтернативный вид теста для выявления туберкулезной инфекции, разработанный в России, появится на рынке в сентябре, после чего его можно будет использовать вместо проб Манту. Об этом «РИА Новости» 30 августа сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, производство теста — Т-спот — запустили во Владимирской области, все сертификаты готовы и проблем с их получением нет. Кузнецова уточнила, что регионы могут сами изучить спрос и с 1 сентября закупать тесты, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что Минздрав в 2017 году объявил о рекомендованных Всероссийским обществом физиатров нескольких вариантов тестов на туберкулез. Помимо пробы Манту это также Т-спот и диаскинтест, и их результатов будет достаточно для приема ребенка в детский сад.

Пробу Манту проводят в рамках ОМС, однако некоторые родители выступают против нее из-за аллергической реакции.

20 августа сообщалось, что в Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников.