Вакцинацию российским препаратом против гриппа запустили в Никарагуа

В Никарагуа стартовала вакцинация препаратом против гриппа, произведенным на совместном российско-никарагуанском предприятии. Об этом ТАСС 12 августа сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России (СПБНИВС ФМБА России).

Финальные стадии производства российской вакцины против гриппа осуществляются в Латиноамериканском институте биотехнологии Mechnikov в Никарагуа, а по случаю начала вакцинации в Манагуа прошел уличный праздник.

В Никарагуа бесплатная вакцинация против гриппа ориентирована на всех людей из группы риска, в которую входят беременные женщины, пожилые, дети и другие группы населения. Для вакцинации населения Латинской Америки от гриппа будет использовано 770 000 доз препарата. Разрешение на производство противовирусных вакцин предприятие получило 27 марта 2019 года.

Институт Mechnikov — российско-никарагуанский проект строительства и оснащения биотехнологического научного и производственного комплекса в Манагуа. Его производственная мощность — до 30 млн доз вакцины для профилактики гриппа. Завод открылся в 2017 году и на данный момент он является единственным биотехнологическим предприятием в Центральной Америке, построенным в соответствии с требованиями ВОЗ и стандартами GMP.

В начале июля Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола, а в апреле сообщалось, что в России появится вакцина от пяти заболеваний.