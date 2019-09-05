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Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о новой вакцине от гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» о новой вакцине, которая сможет защитить россиян сразу от четырех штаммов гриппа.

Ежегодно ВОЗ предлагает для включения в состав вакцины четыре варианта вируса гриппа, предполагая, что они будут циркулировать. Один вирус гриппа A — так называемый свиной пандемический грипп H1N1, один вирус гриппа A H3N2 — обычный сезонный, и два вируса гриппа B.

«Каждый год Россия прогнозировала и выбирала, какой из вирусов гриппа B может прийти, и включала именно его, а второй — нет. В этом году вакцина четырехвалентная и содержит все четыре штамма. В ней достаточно высокое количество антигена, который, безусловно, создает иммунную защиту организма против всех четырех штаммов. Это превосходный результат работы наших ученых и производственников», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в текущем году четырехвалентная вакцина будет закупаться за счет федерального бюджета и использоваться для вакцинации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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