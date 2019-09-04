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В Роскачестве перечислили базовые продукты завтрака школьника

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Фото: Depositphotos
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Завтрак школьника должен состоять из злаковых, яиц и молочных продуктов. Об этом говорится в среду, 4 сентября, в материалах Роскачества.

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Эти продукты содержат медленные углеводы и белок, необходимые для роста и развития ребенка, отметили в ведомстве. Они максимально легко и быстро усваиваются пищеварительной системой ребенка.

Каши можно чередовать с яичными и творожными завтраками, а позволять школьнику сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, отмечает «РИА Новости». Основной их недостаток — высокое содержание сахара. Хрустящие звездочки, шарики, хлопья могут способствовать развитию ожирения, сахарного диабета, спровоцировать аллергию и нарушение работы кишечника.

Глазированные сырки неполезны, но очень популярны у детей. Детям лучше употреблять сырки с недлинным составом и небольшим сроком годности, заключили специалисты.

Накануне диетолог напомнила, что питание школьника должно состоять из натуральных продуктов и быть разнообразным, рассчитанным на 5–6 приемов в течение дня.

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